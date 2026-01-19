İstanbul'da Kar Ne Kadar Sürecek? 19 Ocak 2026 Pazartesi İstanbul Hava Durumu

İstanbul, yeni haftaya adeta kışın en sert yüzüyle uyandı. 19 Ocak 2026 Pazartesi İstanbul hava durumu özellikle kar yağışı, buzlanma ve ulaşımda yaşanan aksaklıklar nedeniyle yakından takip ediliyor. Meteoroloji ve AKOM’un peş peşe yaptığı uyarıların ardından İstanbul’da kar ne kadar sürecek? sorusu milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor.

İSTANBUL SOĞUK HAVA DALGASININ ETKİSİ ALTINDA

Meteoroloji’den alınan son verilere göre İstanbul, 18 Ocak Pazar günü sabah saatleri itibarıyla soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kent genelinde kar ve karla karışık yağmur etkili olmaya başladı.

Özellikle gece ve sabah saatlerinde hissedilen sıcaklıkların düşmesi, buzlanma ve don riskini artırdı.

AKOM’DAN İSTANBUL İÇİN KRİTİK UYARI

İBB Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı AKOM Meteoroloji birimi, İstanbul’da yeni hafta için önemli bir soğuk hava uyarısı yaptı.

AKOM açıklamasında, pazar gecesi ile pazartesi sabah saatlerinde etkili olması beklenen soğuk hava ve yağış nedeniyle buzlanma, don gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiği vurgulandı.

İSTANBUL’DA KAR YAĞIŞI KAÇ GÜN SÜRECEK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin raporuna göre, İstanbul’daki kar yağışının salı günü itibarıyla kenti terk etmesi bekleniyor.

Bu tahminlere göre kar yağışı ve soğuk hava, haftanın ilk günlerinde etkisini sürdürdükten sonra kademeli olarak zayıflayacak.

19 OCAK 2026 PAZARTESİ İSTANBUL HAVA DURUMU DETAYLARI

19 Ocak Pazartesi günü İstanbul genelinde:

Soğuk hava etkisini sürdürecek

Yer yer kar ve karla karışık yağmur görülecek

Rüzgarın etkisiyle hissedilen sıcaklık daha düşük olacak

Özellikle sabah saatlerinde buzlanma nedeniyle sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.

İSTANBUL’UN HANGİ İLÇELERİNDE KAR DAHA ETKİLİ OLACAK?

Soğuk hava dalgası İstanbul genelinde hissedilirken, kar yağışının etkisi ilçelere göre farklılık gösterecek.

Kar Yağışının En Yoğun Olacağı İlçeler

Çatalca

Silivri

Arnavutköy

Başakşehir

Beykoz

Şile

Çekmeköy

Ümraniye

Aydos Ormanı ve Çamlıca Tepesi gibi yüksek rakımlı bölgelerde karın beyaz örtü oluşturma ihtimali oldukça yüksek görülüyor.

Sahil Kesimlerinde Hava Nasıl Olacak?

Beşiktaş, Kadıköy, Bakırköy ve Zeytinburnu gibi sahil ilçelerinde ise yağışın daha çok karla karışık yağmur ve sulu kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgarın sert esmesiyle birlikte bu bölgelerde de dondurucu soğuk etkili olacak.

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI’NDA UÇUŞLARA KISITLAMA

Olumsuz hava koşulları hava ulaşımını da etkiledi.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, 18 Ocak – 19 Ocak 2026 tarihleri arasında uçuş operasyonlarında yüzde 15 oranında kapasite azaltımı uygulanacak.

Yolcuların, uçuşlarına ilişkin güncel bilgileri ilgili havayolu şirketlerinin resmi internet siteleri ve çağrı merkezleri üzerinden takip etmeleri istendi.

KAR YAĞIŞI TRAFİĞİ OLUMSUZ ETKİLEDİ

İstanbul’da kar yağışının etkisiyle trafik yoğunluğu ciddi seviyelere ulaştı. İstanbul Valiliği, bugün saat 10.00’dan itibaren ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışının ikinci bir talimata kadar yasaklandığını duyurdu.

D-100 kara yolu ve TEM otoyolunun birçok noktasında trafik yoğunluğu oluşurken, köprü ve tünel bağlantılarında sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Avrupa ve Anadolu Yakası’nda Trafik Durumu

D-100 kara yolu Beylikdüzü – Zeytinburnu hattında yoğunluk

TEM otoyolunda Esenyurt – Esenler arasında trafik sıkışıklığı

FSM Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrasya Tüneli geçişlerinde yavaşlama

İBB Cep Trafik Haritası verilerine göre saat 08.15 itibarıyla trafik yoğunluğu kent genelinde yüzde 80 olarak ölçüldü.

İstanbul’da kar yağışı ne zaman bitecek?

Meteoroloji’nin 5 günlük tahminine göre kar yağışı salı günü İstanbul’u terk edecek.

19 Ocak 2026 Pazartesi İstanbul’da kar var mı?

Pazartesi günü İstanbul genelinde kar ve karla karışık yağmur etkili olacak.

Hangi ilçelerde kar daha yoğun?

Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Beykoz, Şile, Çekmeköy ve Ümraniye’de kar yağışı daha etkili olacak.

Ağır taşıtların trafiğe çıkışı yasak mı?

İstanbul Valiliği, bugün saat 10.00’dan itibaren ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışını yasakladı.