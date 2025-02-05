İstanbul'da kar nedeniyle trafik yüzde 80'lere çıktı

İstanbul'da kar yağışı hafif ve aralıklarla yağarken gün boyunca yüzde 45'ler civarında seyreden trafik akşam saatlerinde bir miktar arttı. İBB Trafik Haritası'na göre 18.40 itibariyle yoğunluk yüzde 80'ler civarında seyretti.

Yoğun kar yağışı ve buzlanmaya karşı mücadelede 11 bin 916 personel ve 3 bin 375 aracın görevlendirildiği, depolarında 280 bin ton tuz hazır edilen İstanbul'da kar yağışı hafif ve aralıklarla yağıyor. Kentin, 4 bin 140 kilometrelik yol ağında hizmet veren kar küreme ve tuzlama ekipleri, 637 müdahale noktasında hazır bekletiliyor.

Gerekli olması halinde Metrobüs güzergâhında da 44 araç ve iş makinesi sürekli çalışacak. Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı bünyesinde 1.551 araç ve iş makinesi görev yapacak. 788 adet kar küreme ve tuz sericili kamyon aktif olacak, 60 kamyon ise yedek olarak bekletilecek.

TRAFİK YOĞUNLUĞU AKŞAM SAATLERİNDE ARTTI

Akşam saatlerine kadar hafif ve aralıklarla yağan karın yarın bir miktar daha etkisini artırması bekleniyor. İBB trafik haritasına göre gün boyunca yüzde 45 civarında seyreden trafik yoğunluğu akşam saatlerinde yüzde 80'lere ulaştı. Kentte yoğunluk zaman zaman yüzde 95'leri görebiliyor.

BUZLANMAYA ERKEN UYARI SİSTEMİ İLE ÖNLEM

İstanbul genelinde 60 noktada kurulu Buzlanma Erken Uyarı Sistemi (BEUS) ile yollardaki buzlanma riski anında tespit edilerek, ekipler harekete geçirilecek. 48 adet çekici ve kurtarıcı araç olası trafik kazalarına ve yolda kalmalara karşı hazırda bekletilecek. Kapanan yolların hızlı açılması için 31 kritik noktada bariyer açma planlaması yapıldı.

EVSİZLERE KIŞ HİZMETİ

Soğuk hava koşullarına karşı İBB, evsizlere yönelik kış hizmetlerini sürdürüyor. Darülaceze Müdürlüğü koordinasyonunda, barınma ihtiyacı olanlar tesislerde ve anlaşmalı otellerde misafir ediliyor. Misafir edilen kişilere banyo, tıraş, kıyafet, sıcak yemek, sağlık taraması ve ilaç desteği gibi hizmetler sunuluyor. İBB'den verilen son bilgilere göre, misafir edilen kişi sayısı; 462 erkek, 76 kadın olmak üzere toplam 538 kişi. 11 Kasım 2024’ten bu yana misafir edilen toplam kişi sayısı; 1.871. Ayrıca, evsiz vatandaşların ailelerine teslim edilmesi veya memleketlerine gönderilmesi konusunda da destek sağlanıyor.

SOKAK HAYVANLARINA MAMA DESTEĞİ

Soğuk hava koşulları nedeniyle sahipsiz sokak hayvanlarının beslenmesi için de çalışmalar devam ediyor. İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’un ücra noktalarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için haftada 520 noktada günlük 2 ton besleyici kuru mama dağıtımı yapıyor.

TOPLU TAŞIMADA ÖNLEMLER ARTIRILDI

İETT, Metro İstanbul ve Şehir Hatları, yoğun kar yağışı günlerinde ek seferler düzenleyecek. İBB, vatandaşlara toplu taşımanın daha güvenli bir alternatif olduğu konusunda bilgilendirme yaparak, kış lastiği kullanımı ve hava durumu uyarılarıyla ilgili sürekli duyurularda bulunacak. İstanbul’un kışa hazır olduğunu belirten yetkililer, vatandaşların özel araçlarıyla trafiğe çıkarken dikkatli olmaları gerektiğini ve mümkünse toplu taşımanın tercih edilmesini önerdi.