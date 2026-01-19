İstanbul'da kar trafikte olumsuzluklara neden oluyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da aralıklarla etkisini sürdüren kar nedeniyle birçok bölgede trafik kazası meydana gelirken, yağışa hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler yolda kaldı.

Megakentte aralıklarla etkisini sürdüren kar, birçok noktada ulaşımda aksamalara neden oluyor.

TEM Otoyolu'nda İstoç-Mahmutbey Gişeleri arasında araçlar mahsur kalırken, toplu taşıma araçları da ilerleyemedi.

Bahçelievler Çobançesme Mahallesi Fatih Caddesi'nde yolda kalan ambulansa vatandaşlar yardım etti.

Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'nde sabah saatlerinde bazı motosikletli kuryelerin kar nedeniyle güçlükle ilerleyebildiği görüldü.

Esenler'de ara sokaklarda araçlar ilerlemekte zorlanırken, Başakşehir'de de yolda kalan araçlar görüntülendi.

- Sürücülerin zor anları

Bağcılar'da kar nedeniyle kaza yapan araçlar trafiği durma noktasına getirdi. Yokuş çıkamayan araçlar vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Güneşli Mahallesi'nde yokuş aşağı inen bir otomobilin kayarak önündeki araca çarpması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İkitelli'de kapanan yolları açmaya çalışan kar küreme aracı yolda kaldı.

Sultangazi'de sabah saatlerinde işe gitmeye çalışan vatandaşlar yolların karla kaplı olması nedeniyle belediye ekiplerine tepki gösterdi.

Eyüpsultan'da yolda kalan araçlardan bazıları kayarak kazaya neden olurken, Beşiktaş'ta bir İETT otobüsü kaza yaptı.

Bahçelievler Merkez Mahallesi'nde kayan tır, servis minibüsüne çarptı. 29 Ekim Caddesi'nde ise manevra yapan bir tır kayarak yol kenarındaki kanala girdi.

İncirli Metrobüs Durağı'nda arızalanan bir metrobüs, çekici yardımıyla kurtarıldı.

- Anadolu Yakası'ndaki durum

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa istikameti Altunizade mevkisinde yağış nedeniyle araçlar ve motosikletliler ilerleyemedi.

Ümraniye ve Pendik'te kar nedeniyle İETT otobüsleri yolda kaldı. Sabah işlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar mağdur oldu.

Beykoz Baklacı Mahallesi Osman Gazi Caddesi'nde kar nedeniyle cadde kapandı. Yolda kalan aracı, vatandaşlar iterek kurtardı. Kar küreme aracının yolu açmasıyla trafik normale döndü.

Çiftlik Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde kış lastiği olmayan araçlar yolda kaldı. Yokuşu çıkamayan bazı otomobiller, vatandaşların yardımıyla kenara çekildi.

- Kargo gemisi Karadeniz'e çıkamadı

Kar, deniz ulaşımında da aksamalara yol açtı.

İstanbul Boğazı'nda olumsuz hava koşulları nedeniyle 180 metre uzunluğunda, 18 metre genişliğindeki Panama bandıralı FATIH isimli kargo gemisi Sarıyer açıklarında demirledi.

Geminin, kuzeyde hava koşulları düzelene kadar burada beklemede kalacağı bildirildi.