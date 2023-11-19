İstanbul'da kar ve fırtına etkili oldu

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan kar, yerini yağmur ve karla karışık yağmura bırakırken, yağışla birlikte etkisini gösteren fırtına bazı olumsuzluklara neden oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından kent genelinde dün gün boyu etkili olan yağış, bugün sabahın erken saatlerinde kentin yüksek kesimlerinde kara dönüştü. Hafta sonu mesaisi için işe gitmek üzere dışarı çıkan İstanbullular, kentin birçok noktasında beyaz örtüyle karşılaştı.

Yağışla beraber etkisi gösteren fırtına da bazı olumsuzluklara neden oldu. Bazı ilçelerde fırtına nedeniyle ağaç devrilmeleri meydana geldi.