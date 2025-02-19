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İstanbul'da kar yağışı: AJet, bazı seferlerini iptal etti

AJet, İstanbul'daki kar yağıyı nedeniyle bazı seferlerini iptal etti. Yolcular, uçuşlarının durumuyla ilgili güncel bilgiyi "ajet.com" ve şirketin mobil uygulamasındaki uçuş sorgulama bölümünden kontrol edebilecek.

Güncel
  • 19.02.2025 11:06
  • Giriş: 19.02.2025 11:06
  • Güncelleme: 19.02.2025 11:11
Kaynak: AA
İstanbul'da kar yağışı: AJet, bazı seferlerini iptal etti
Fotoğraf: AA

AJet, İstanbul'da etkili olan ve yarın da sürmesi beklenen kar yağışı nedeniyle yarın ve cuma günü bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

AJet'ten yapılan açıklamada, Meteorolojik Acil Durum Komitesi'nin (MADKOM) İstanbul'da kar yağışı nedeniyle uçuşların iptal edilmesi yönündeki dünkü kararına istinaden, yarın ve 21 Şubat Cuma günü İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı bazı seferlerin iptal edildiği belirtildi.

Açıklamada, bu tarihlerde seyahat edecek yolcuların uçuşlarının durumuyla ilgili güncel bilgiyi "ajet.com" ve şirketin mobil uygulamasındaki uçuş sorgulama bölümünden kontrol etmeleri istendi.

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