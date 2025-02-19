İstanbul'da kar yağışı başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından, İstanbul'da beklenen kar yağışı bugün sabah saatlerinde Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinde etkisini göstermeye başladı.

İstanbul Havalimanı yolu ve çevresi beyaza bürünürken, kar yağışının ilerleyen saatlerde kent genelinde etkisini artırması bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisiyle hava sıcaklıklarının hızla düşeceğini ve kar yağışının hafta sonuna kadar devam edeceğini bildirdi.

Özellikle 21 Şubat Cuma günü kar yağışının şiddetini artıracağı ve bazı bölgelerde kar kalınlığının 40 santimetreyi bulabileceği tahmin ediliyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 19-21 Şubat tarihleri arasında bazı uçuşların iptal edileceğini duyurdu.

Yetkililer, yurttaşları buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyararak, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmamasını ve toplu taşıma araçlarının tercih edilmesini öneriyor.