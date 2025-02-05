İstanbul'da kar yağışı başladı! İstanbul'un tüm ilçeleri günlük hava durumu (5 Şubat 2025)

İstanbul için beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Peki İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? İstanbul'un hangi ilçelerinde kar yağışı bekleniyor? Detaylara bakalım:

İSTANBUL 5 ŞUBAT 2025 HAVA DURUMU

İstanbul genelinde bugün çok bulutlu, yağmurlu ve bazı bölgelerde karla karışık yağmur etkili olacak. Özellikle yüksek kesimlerde hafif kar yağışı görülebilir. İlçelere göre detaylı hava durumu raporunu Anadolu ve Avrupa Yakası olarak ayırarak sizler için hazırladık.

ANADOLU YAKASI İLÇELERİ VE HAVA DURUMU

Adalar : Çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur, yükseklerinde hafif kar yağışlı (5°C)

: Çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur, yükseklerinde hafif kar yağışlı (5°C) Ataşehir : Çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur, hafif kar yağışlı (4°C)

: Çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur, hafif kar yağışlı (4°C) Beykoz : Çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur, hafif kar yağışlı (4°C)

: Çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur, hafif kar yağışlı (4°C) Çekmeköy : Çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur, hafif kar yağışlı (4°C)

: Çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur, hafif kar yağışlı (4°C) Kadıköy : Çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur, yükseklerinde hafif kar yağışlı (5°C)

: Çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur, yükseklerinde hafif kar yağışlı (5°C) Kartal : Çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur, yükseklerinde hafif kar yağışlı (5°C)

: Çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur, yükseklerinde hafif kar yağışlı (5°C) Maltepe : Çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur, yükseklerinde hafif kar yağışlı (5°C)

: Çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur, yükseklerinde hafif kar yağışlı (5°C) Pendik : Çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur, hafif kar yağışlı (5°C)

: Çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur, hafif kar yağışlı (5°C) Sancaktepe : Çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur, hafif kar yağışlı (5°C)

: Çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur, hafif kar yağışlı (5°C) Sultanbeyli : Çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur, hafif kar yağışlı (4°C)

: Çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur, hafif kar yağışlı (4°C) Şile : Çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur, hafif kar yağışlı (5°C)

: Çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur, hafif kar yağışlı (5°C) Tuzla : Çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur, yükseklerinde hafif kar yağışlı (5°C)

: Çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur, yükseklerinde hafif kar yağışlı (5°C) Ümraniye : Çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur, hafif kar yağışlı (4°C)

: Çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur, hafif kar yağışlı (4°C) Üsküdar: Çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur, yükseklerinde hafif kar yağışlı (5°C)

AVRUPA YAKASI İLÇELERİ VE HAVA DURUMU

Arnavutköy : Çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur, hafif kar yağışlı (4°C)

: Çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur, hafif kar yağışlı (4°C) Avcılar : Çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur, yükseklerinde hafif kar yağışlı (4°C)

: Çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur, yükseklerinde hafif kar yağışlı (4°C) Bağcılar : Çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur, yükseklerinde hafif kar yağışlı (4°C)

: Çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur, yükseklerinde hafif kar yağışlı (4°C) Bahçelievler : Çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur, yükseklerinde hafif kar yağışlı (5°C)

: Çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur, yükseklerinde hafif kar yağışlı (5°C) Bakırköy : Çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur, yükseklerinde hafif kar yağışlı (5°C)

: Çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur, yükseklerinde hafif kar yağışlı (5°C) Başakşehir : Çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur, hafif kar yağışlı (3°C)

: Çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur, hafif kar yağışlı (3°C) Bayrampaşa : Çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur, yükseklerinde hafif kar yağışlı (4°C)

: Çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur, yükseklerinde hafif kar yağışlı (4°C) Beşiktaş : Çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur, yükseklerinde hafif kar yağışlı (4°C)

: Çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur, yükseklerinde hafif kar yağışlı (4°C) Beylikdüzü : Çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur, yükseklerinde hafif kar yağışlı (5°C)

: Çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur, yükseklerinde hafif kar yağışlı (5°C) Beyoğlu : Çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur, yükseklerinde hafif kar yağışlı (5°C)

: Çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur, yükseklerinde hafif kar yağışlı (5°C) Büyükçekmece : Çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur, yükseklerinde hafif kar yağışlı (5°C)

: Çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur, yükseklerinde hafif kar yağışlı (5°C) Çatalca : Çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur, hafif kar yağışlı (4°C)

: Çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur, hafif kar yağışlı (4°C) Esenler : Çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur, yükseklerinde hafif kar yağışlı (5°C)

: Çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur, yükseklerinde hafif kar yağışlı (5°C) Esenyurt : Çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur, yükseklerinde hafif kar yağışlı (5°C)

: Çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur, yükseklerinde hafif kar yağışlı (5°C) Eyüpsultan : Çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur, hafif kar yağışlı (5°C)

: Çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur, hafif kar yağışlı (5°C) Fatih : Çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur, yükseklerinde hafif kar yağışlı (5°C)

: Çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur, yükseklerinde hafif kar yağışlı (5°C) Gaziosmanpaşa : Çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur, yükseklerinde hafif kar yağışlı (4°C)

: Çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur, yükseklerinde hafif kar yağışlı (4°C) Güngören : Çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur, yükseklerinde hafif kar yağışlı (5°C)

: Çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur, yükseklerinde hafif kar yağışlı (5°C) Kağıthane : Çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur, yükseklerinde hafif kar yağışlı (5°C)

: Çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur, yükseklerinde hafif kar yağışlı (5°C) Küçükçekmece : Çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur, yükseklerinde hafif kar yağışlı (4°C)

: Çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur, yükseklerinde hafif kar yağışlı (4°C) Sarıyer : Çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur, hafif kar yağışlı (4°C)

: Çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur, hafif kar yağışlı (4°C) Silivri : Çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur, yükseklerinde hafif kar yağışlı (4°C)

: Çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur, yükseklerinde hafif kar yağışlı (4°C) Sultangazi : Çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur, yükseklerinde hafif kar yağışlı (4°C)

: Çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur, yükseklerinde hafif kar yağışlı (4°C) Şişli : Çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur, yükseklerinde hafif kar yağışlı (5°C)

: Çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur, yükseklerinde hafif kar yağışlı (5°C) Zeytinburnu: Çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur, yükseklerinde hafif kar yağışlı (5°C)

İSTANBUL’DA OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Şu an için İstanbul Valiliği veya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak hava sıcaklıklarının düşmesi ve bazı bölgelerde kar yağışı ihtimali nedeniyle veliler ve öğrenciler, yetkililerin açıklamalarını takip etmelidir.

Hava koşullarının daha da kötüleşmesi durumunda, İstanbul Valiliği tarafından yeni bir açıklama yapılabilir. Öğrenciler ve veliler, İstanbul Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve AFAD’ın resmi duyurularını takip ederek güncel bilgilere ulaşabilir.