İstanbul'da kar yağışı bekleniyor mu?
AKOM'un raporuna göre İstanbul'da sıcaklıklar, hafta sonuna kadar mevsim normalleri civarında seyredecek. Kentte 20 Ocak tarihine kadar kar yağışı beklenmiyor. 18-19 Ocak tarihlerinde karla karışık yağmur öngörülüyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.
AKOM'dan yapılan açıklamada, "İstanbul başta olmak üzere ülkemizin büyük bir bölümünü etkisi altına alan soğuk ve yağışlı havanın etkisini kaybetmesiyle sıcaklıkların hafta sonuna kadar mevsim normalleri civarında ve 1-3 derece üzerinde seyredeceği öngörülmektedir" denildi.
AKOM'un raporunda 18 Ocak Pazar ve 19 Ocak Pazartesi günü karla karışık yağmurun beklendiği kaydedildi.
AKOM'un haftalık raporuna göre hava durumu şöyle:
15 Ocak Perşembe: Parçalı ve az bulutlu
16 Ocak Cuma: Parçalı bulutlu
17 Ocak Cumartesi: Parçalı bulutlu, hafif yağmurlu
18 Ocak Pazar: Karla karışık yağmurlu
19 Ocak Pazartesi: Karla karışık yağmurlu
20 Ocak Salı: Parçalı ve az bulutlu
İstanbul’da Hava pic.twitter.com/8xopBdTZtm— AKOM (@ibbAkom) January 14, 2026