İstanbul'da kar yağışı bekleniyor mu?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.

AKOM'dan yapılan açıklamada, "İstanbul başta olmak üzere ülkemizin büyük bir bölümünü etkisi altına alan soğuk ve yağışlı havanın etkisini kaybetmesiyle sıcaklıkların hafta sonuna kadar mevsim normalleri civarında ve 1-3 derece üzerinde seyredeceği öngörülmektedir" denildi.

AKOM'un raporunda 18 Ocak Pazar ve 19 Ocak Pazartesi günü karla karışık yağmurun beklendiği kaydedildi.

AKOM'un haftalık raporuna göre hava durumu şöyle:

15 Ocak Perşembe: Parçalı ve az bulutlu

16 Ocak Cuma: Parçalı bulutlu

17 Ocak Cumartesi: Parçalı bulutlu, hafif yağmurlu

18 Ocak Pazar: Karla karışık yağmurlu

19 Ocak Pazartesi: Karla karışık yağmurlu

20 Ocak Salı: Parçalı ve az bulutlu