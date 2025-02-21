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İstanbul'da kar yağışı: Birçok uçak seferi daha iptal edildi

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pazar günü yapılacak uçuş azaltma kararı revize edildi. Buna göre, pazar günü için yapılan uçuş iptallerine ilave olarak kalan uçuşların yüzde 10'u daha iptal edilecek.

Güncel
  • 21.02.2025 16:47
  • Giriş: 21.02.2025 16:47
  • Güncelleme: 21.02.2025 17:00
Kaynak: AA
İstanbul'da kar yağışı: Birçok uçak seferi daha iptal edildi

İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda pazar günü için yapılan uçuş iptallerine ilave olarak kalan uçuşların yüzde 10'unun iptal edileceği bildirildi.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ tarafından, Meteorolojik Acil Durum Komitesi'nin (MADKOM) bugünkü toplantısının ardından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, 23.02.2025 tarihi için daha önceden yapılmış olan yüzde 10 uçuş iptaline ilave olarak kalan uçuşların yüzde 10'u iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir" bilgisine yer verildi.

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