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İstanbul'da kar yağışı deniz ulaşımını aksattı

İstanbul'da etkisini gösteren yoğun kar yağışı nedeniyle Şehir Hatları A.Ş'nin bazı seferleri yapılamıyor.

Güncel
  • 19.02.2025 16:48
  • Giriş: 19.02.2025 16:48
  • Güncelleme: 19.02.2025 16:50
Kaynak: AA
İstanbul'da kar yağışı deniz ulaşımını aksattı
Fotoğraf: AA

İstanbul'da etkili olan kar yağışı deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.

Kentte Şehir Hatları A.Ş'nin bazı seferleri yapılamıyor.

Şirketten yapılan açıklamada, Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş seferlerinin Moda'ya uğramasının, İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur hattı, Boğaz Hattı Seferleri, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu ring, Üsküdar-Aşiyan, Beykoz-Sarıyer, Rumeli Kavağı-Eminönü, Anadolu Kavağı-Üsküdar, Çengelköy-İstinye ring, Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü, Çengelköy-Kuzguncuk-Kabataş, Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy hattı seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı açıklandı..

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