İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da beklenen kar yağışı bazı bölgelerde etkili olmaya başladı.

Meteorolojinin Marmara Bölgesi için yaptığı kuvvetli kar yağışı uyarısının ardından kentin yüksek kesimleri ağırlıklı olmak üzere bazı bölgelerinde aralıklarla kar etkili oluyor.

Öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, bazı noktalarda şiddetini artırırken bazı yerlerde de hafif şekilde etkisini gösteriyor.

Kar yağışı, Anadolu Yakası'nın Ümraniye ve Beykoz ilçelerinde aralıklarla tipi şeklinde, Avrupa Yakası'nın Beylikdüzü ilçesinde hafif görülüyor. Aydos Tepesi'nde de kar aralıklarla devam ediyor.

Öte yandan bazı vatandaşlar da kar yağışını cep telefonuyla kaydetti.