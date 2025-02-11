İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor

Kent için yapılan uyarıların ardından kentin özellikle kuzey kesimleri, geceden itibaren kar yağışının etkisi altına girdi.

Avrupa Yakası'nda sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu.

Kar yağışı başta Sultangazi olmak üzere bazı bölgelerde sabah saatlerinde şiddetini artırdı.

Sultangazi’de araçların üstü beyaz örtüyle kaplandı.

Kar yağışı, Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa ve Esenler'de de zaman zaman etkili oldu.

Yer yer şiddetini artıran kar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

Avrupa Yakası'nda özellikle Esenyurt, Arnavutköy, Başakşehir bölgerinde yollar karla kaplandı.

Sabah iş yerlerine gitmek için yola çıkan sürücüler ise zor anlar yaşadı.

Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde rampa çıkmakta zorlanan araçlar yolda kaldı.