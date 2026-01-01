İstanbul'da kar yağışı etkisini artırdı

İstanbul'da, yeni yılın ilk gününde kentin bazı bölgelerinde etkisini giderek artıran kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Kentte öğlene doğru başlayan kar yağışı kentin birçok ilçesini etkisi altına aldı.

Avrupa Yakası'nda kar, Sarıyer, Beşiktaş, Şişli, Beyoğlu, Kağıthane ve Sultangazi'de aralıklarla sürdü.

Fatih'teki Sultanahmet Meydanı ile çevresindeki tarihi mekanları gezen yerli ve yabancı turistler yılın ilk kar yağışının görüntülerini cep telefonlarıyla kaydetti.

Anadolu Yakası'nda ise Üsküdar, Ümraniye, Çekmeköy ve Şile'de yağan kar havayı beyaza bürüdü.

Üsküdar ile Beylerbeyi çevresinde yoğun kar yağışına rağmen yürüyüş yapanlar bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Öte yandan İstanbul Havalimanı ile Kuzey Marmara Otoyolu Riva Gişeleri, Sarıyer Seyrantepe TEM Otoyolu bağlantı noktalarında görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüler dörtlülerini yakarak dikkatli ve yavaş şekilde ilerledi.

Beykoz'da caddelerde biriken yoğun kar nedeniyle sürücüler araçlarını durdurdu. Bazı vatandaşlar araçlarından inerek kar küreme araçlarının ve ekiplerin yolu açmasını beklemek zorunda kaldı.