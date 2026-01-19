İstanbul'da kar yağışı etkisini artırdı: Gün içinde devam etmesi bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından dün İstanbul'da etkili olan kar yağışı, gece boyunca sürdü.

Avrupa Yakası'nda Çatalca, Sarıyer ve Arnavutköy'de; Anadolu Yakası'nda ise Sultanbeyli, Sancaktepe, Çekmeköy ve Üsküdar'da kar yağışı etkili oluyor.

Yağışın etkili olduğu yerlerde binaların çatıları, kaldırımlar, yol kenarları ve arabaların üzeri beyaz örtüyle kaplandı.

İstanbul'da etkili olan kar yağışının gün içerisinde de devam etmesi bekleniyor.

KAYAN ARAÇLARIN KAZA YAPTIĞI ANLAR KAMERADA

Yağışla birlikte sokaklar kısa sürede piste döndü.

Bayrampaşa'da yokuş aşağı olan sokakta duramayan araçlar, kaza yaptı. Kaza anları kameraya yansıdı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU ARTIYOR

İstanbul'da etkili olan kar yağışı ile birlikte haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu da oluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Cep Trafik Haritası'na göre trafik yoğunluğu saat 08.15 itibarıyla Avrupa Yakası'nda yüzde 78, Anadolu Yakası'nda yüzde 85 ve kent genelinde yüzde 80 olarak ölçüldü.

Kent genelinde, milyonlarca kişinin işe gitmek için yola çıkması ve kar yağışının etkisiyle ana arter, cadde ve yollarda araçlar güçlükle ilerliyor.

TAKSİM MEYDANI BEYAZA BÜRÜNDÜ

İstanbul'da gece boyuna süren kar yağışı sabah saatlerinde de etkisini artırdı. Lapa lapa yağan karla birlikte Taksim Meydanı beyaza büründü.

Fatih Vatan Caddesi'nde işe gitmek için çıkanlar, yağan karın altında şemsiyeleri ile güçlükle yürüdü.