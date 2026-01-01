İstanbul'da kar yağışı güzel görüntüler oluşturdu
Anadolu Yakası'nda Üsküdar, Ümraniye ve Beykoz ilçelerinde, binaların çatıları, araçların üzeri, yeşil alanlar ve yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı - Gece aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışıyla birlikte Çamlıca Tepesi'nde kartpostallık görüntüler oluştu
Kaynak: AA
İSTANBUL (AA) - İstanbul’da yeni yılın ilk saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte, bazı ilçelerin özellikle yüksek kesimleri ile binaların çatıları beyaz örtüyle kaplandı.
Meteorolojinin uyarılarının ardından yeni yılın ilk saatlerinde başlayan kar yağışı, kentin bazı bölgelerinde etkisini gösterdi.
Özellikle Anadolu Yakası'nda bulunan Üsküdar, Ümraniye ve Beykoz'da binaların çatıları, araçların üstü, yeşil alanlar ve yüksek kesimlerde kar görüldü.
Gece aralıklarla etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen Çamlıca Tepesi'nde kartpostallık görüntüler oluştu.