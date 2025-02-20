İstanbul'da kar yağışı kaç gün sürecek? İstanbul 5 günlük hava durumu (20-24 Şubat)

İstanbul'da kışın etkisi kendini hissettirmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, şehirde önümüzdeki 5 gün boyunca soğuk hava ve kar yağışı etkili olacak. Özellikle ilk 4 gün boyunca İstanbul’un birçok ilçesinde kar yağışı bekleniyor. İşte 20-24 Şubat 2025 tarihleri arasında İstanbul’un hava durumu tahmini:

İSTANBUL’DA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

20 ŞUBAT PERŞEMBE: KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ GÖSTERİYOR

Hava Durumu: Karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. S ıcaklık: En düşük 0°C, en yüksek 3°C

En düşük 0°C, en yüksek 3°C Nem Oranı: En düşük %62, en yüksek %81

Perşembe günü İstanbul'da hava oldukça soğuk olacak. Kar yağışı aralıklarla etkili olup, özellikle yüksek kesimlerde daha fazla hissedilecek. Trafikte aksamalara ve buzlanmaya karşı dikkatli olunmalı.

21 ŞUBAT CUMA: KAR YAĞIŞI DEVAM EDİYOR

Hava Durumu: Kar yağışı aralıklı olarak sürecek.

Kar yağışı aralıklı olarak sürecek. Sıcaklık: En düşük -1°C, en yüksek 2°C

En düşük -1°C, en yüksek 2°C Nem Oranı: En düşük %64, en yüksek %79

Cuma günü sıcaklıkların biraz daha düşmesiyle birlikte kar yağışı İstanbul’un genelinde hissedilecek. Yollarda buzlanma riski artabilir, bu nedenle sürücülerin dikkatli olması önerilir.

22 ŞUBAT CUMARTESİ: KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Hava Durumu: Kar yağışlı

Kar yağışlı Sıcaklık: En düşük -2°C, en yüksek 2°C

En düşük -2°C, en yüksek 2°C Nem Oranı: En düşük %68, en yüksek %80

Hafta sonuna girerken, kar yağışı İstanbul’u beyaza bürümeye devam edecek. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde don olayları görülebilir. Dışarı çıkacakların sıkı giyinmesi önerilir.

23 ŞUBAT PAZAR: KAR YAĞIŞI HAFİFLEYEREK DEVAM EDECEK

Hava Durumu: Kar yağışı yer yer etkisini sürdürecek.

Kar yağışı yer yer etkisini sürdürecek. Sıcaklık: En düşük -2°C, en yüksek 2°C

En düşük -2°C, en yüksek 2°C Nem Oranı: En düşük %67, en yüksek %82

Pazar günü İstanbul'da soğuk hava devam edecek ancak kar yağışı zaman zaman hafifleyebilir. Şehir genelinde beyaz örtünün kalıcı olması bekleniyor.

24 ŞUBAT PAZARTESİ: KAR YERİNİ BULUTLU HAVAYA BIRAKIYOR

Hava Durumu: Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu Sıcaklık: En düşük -3°C, en yüksek 3°C

En düşük -3°C, en yüksek 3°C Nem Oranı: En düşük %49, en yüksek %84

Haftanın ilk günü, sıcaklık hala düşük seviyelerde seyredecek ancak kar yağışı beklenmiyor. Bunun yerine, parçalı bulutlu bir hava İstanbul’da hakim olacak. Kar yağışı nedeniyle oluşan buzlanmalara karşı dikkatli olunması önerilir.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI 4 GÜN SÜRECEK

Meteorolojik verilere göre, İstanbul’da 20-23 Şubat tarihleri arasında kar yağışı görülecek. Özellikle cuma ve cumartesi günleri sıcaklıklar eksi derecelere düşerek kar yağışının etkisini artıracak. 24 Şubat Pazartesi itibarıyla kar yağışı duracak ancak soğuk hava etkisini sürdürecek.

İstanbul'da yaşayanlar için önümüzdeki günlerde kış şartlarına karşı tedbirli olmak önemli. Araç sürücülerinin zincir, antifriz ve kış lastiği gibi önlemler alması önerilir. Ayrıca dışarı çıkacakların soğuk hava koşullarına uygun giyinmesi ve buzlanmaya karşı dikkatli olması gerekmektedir.