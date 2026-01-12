İstanbul'da kar yağışı kaç gün sürecek? Meteorolojiden son dakika güncellemesi

İstanbul’da etkisini gösteren soğuk hava dalgasıyla birlikte kar yağışı yeniden gündemin ilk sıralarına yerleşti. “İstanbul’da kar yağışı kaç gün sürecek?” ve “Kar ne zaman bitecek?” soruları, Meteorolojinin paylaştığı saatlik tahminlerin ardından daha da sık araştırılmaya başlandı. Özellikle bugün akşam saatlerinde sıcaklık değerlerindeki düşüşle birlikte kar yağışının şiddetlenmesi bekleniyor.

İSTANBUL’DA KAR YAĞIŞI BUGÜN NE KADAR SÜRECEK?

Saatlik tahminlere göre İstanbul’da kar yağışı Pazartesi öğle saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Günün ilerleyen saatlerinde sıcaklık değerlerinin düşmesiyle birlikte, akşam ve gece saatlerinde kar yağışının aralıksız devam etmesi öngörülüyor. Gece yarısından sonra da kar yağışı etkisini sürdürecek.

SAATLİK TAHMİNLERE GÖRE İSTANBUL HAVA DURUMU

Zaman Aralığı Beklenen Hadise Sıcaklık (°C) Pazartesi 12.00 – 15.00 Kar Yağışı 3 Pazartesi 15.00 – 18.00 Kar Yağışı 3 Pazartesi 18.00 – 21.00 Kar Yağışı 2 Pazartesi 21.00 – 24.00 Kar Yağışı 2 Salı 00.00 – 03.00 Kar Yağışı 1 Salı 03.00 – 06.00 Kar Yağışı -1 Salı 06.00 – 09.00 Kar Yağışı -1 Salı 09.00 – 12.00 Kar Yağışı 2 Salı 12.00 – 15.00 Çok Bulutlu 4 Salı 15.00 – 18.00 Parçalı Bulutlu 3 Salı 18.00 – 21.00 Parçalı Bulutlu 3 Salı 21.00 – 24.00 Parçalı Bulutlu 3

KAR YAĞIŞI KAÇ GÜN SÜRECEK?

Meteorolojinin saatlik verilerine göre İstanbul’da kar yağışı, Pazartesi öğle saatlerinden Salı öğle saatlerine kadar aralıklarla etkili olacak. Salı öğleden sonra itibarıyla kar yağışı sona erecek, yerini çok bulutlu ve ardından parçalı bulutlu bir havaya bırakacak. İstanbul’da kar yağışının etkisi yaklaşık 1 gün sürecek.

GECE VE SABAH SAATLERİNE DİKKAT

Özellikle Salı günü gece ve sabah erken saatlerde sıcaklıkların -1 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Bu durum, kar yağışının yanı sıra buzlanma ve don riskini de beraberinde getiriyor. Yetkililer, sabah saatlerinde trafiğe çıkacak sürücülerin dikkatli olmasını öneriyor.

İstanbul’da kar yağışı kaç gün sürecek?

Saatlik tahminlere göre kar yağışı yaklaşık 1 gün sürecek ve Salı öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedecek.

İstanbul’da kar ne zaman bitecek?

Kar yağışının Salı günü öğle saatleri itibarıyla sona ermesi bekleniyor.

İstanbul’da kar yağışı bugün şiddetlenecek mi?

Evet, bugün akşam saatlerinde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte kar yağışının şiddetlenmesi bekleniyor.

Gece sıcaklıkları kaç derece olacak?

Gece ve sabah erken saatlerde sıcaklık değerleri -1 dereceye kadar düşecek.

Meteorolojinin son saatlik tahminlerine göre İstanbul’da kar yağışı kısa süreli ancak etkili olacak. Bugün akşam ve gece saatlerinde yoğunlaşması beklenen kar, Salı öğle saatlerinden sonra etkisini yitirecek. İstanbul’da kar yağışıyla birlikte düşen sıcaklıklar nedeniyle, özellikle gece ve sabah saatlerinde dikkatli olunması gerekiyor.