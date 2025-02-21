İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? Bugün İstanbul'da hava nasıl? 21 Şubat 2025 İstanbul tüm ilçeler hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayınlanan 21 Şubat 2025 tarihli hava tahmin raporuna göre, İstanbul’da çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı hava etkili olacak. "İstanbul'da kar yağışı ne zaman bitecek?", "İstanbul'da buzlanma var mı?" gibi en çok merak edilen sorulara yanıt veren raporda, yağışların özellikle Avrupa Yakası'nda ve yüksek kesimlerde kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 40-60 km/saat hızında eseceği tahmin edilirken, şehir genelinde sıcaklıklar 1-3°C arasında değişecek. "İstanbul'da hangi ilçelerde kar yağışı daha yoğun olacak?" sorusunun yanıtı olarak Adalar, Büyükçekmece, Kadıköy, Maltepe, Pendik, Tuzla ve Şile'de yağışların daha etkili olması bekleniyor. Yolların kayganlaşma riski yüksek olduğu için sürücülerin dikkatli olması ve gerekli önlemleri alması öneriliyor.

İSTANBUL İLÇELERİNE GÖRE 21 ŞUBAT HAVA DURUMU

AVRUPA YAKASI HAVA DURUMU

Arnavutköy: Çok bulutlu, aralıklı ve kuvvetli kar yağışlı. (1°C)

Çok bulutlu, aralıklı ve kuvvetli kar yağışlı. (1°C) Avcılar: Kuvvetli kar yağışı bekleniyor. (2°C)

Kuvvetli kar yağışı bekleniyor. (2°C) Bağcılar: Aralıklı ve yoğun kar yağışlı. (2°C)

Aralıklı ve yoğun kar yağışlı. (2°C) Bahçelievler: Kar yağışı devam edecek, rüzgar kuzeyden esecek. (2°C)

Kar yağışı devam edecek, rüzgar kuzeyden esecek. (2°C) Bakırköy: Kuvvetli kar yağışı görülecek. (2°C)

Kuvvetli kar yağışı görülecek. (2°C) Başakşehir: Kar yağışı aralıklarla devam edecek. (2°C)

Kar yağışı aralıklarla devam edecek. (2°C) Bayrampaşa: Soğuk hava ve kar yağışı etkili olacak. (2°C)

Soğuk hava ve kar yağışı etkili olacak. (2°C) Beşiktaş: Kar yağışının zaman zaman etkisini artırması bekleniyor. (2°C)

Kar yağışının zaman zaman etkisini artırması bekleniyor. (2°C) Beylikdüzü: Yoğun kar yağışı bekleniyor. (2°C)

Yoğun kar yağışı bekleniyor. (2°C) Beyoğlu: Kar yağışlı ve soğuk hava hakim olacak. (2°C)

Kar yağışlı ve soğuk hava hakim olacak. (2°C) Büyükçekmece: Kar yağışının kuvvetli olması bekleniyor. (3°C)

Kar yağışının kuvvetli olması bekleniyor. (3°C) Çatalca: Çok bulutlu, kar yağışı etkili olacak. (1°C)

Çok bulutlu, kar yağışı etkili olacak. (1°C) Esenler: Kar yağışı yoğun olacak, sıcaklık 2°C.

Kar yağışı yoğun olacak, sıcaklık 2°C. Esenyurt: Yoğun kar yağışı görülecek. (2°C)

Yoğun kar yağışı görülecek. (2°C) Eyüp: Aralıklı kar yağışlı, buzlanma riski yüksek. (2°C)

Aralıklı kar yağışlı, buzlanma riski yüksek. (2°C) Fatih: Kuvvetli kar yağışı bekleniyor. (2°C)

Kuvvetli kar yağışı bekleniyor. (2°C) Gaziosmanpaşa: Kar yağışı devam edecek. (2°C)

Kar yağışı devam edecek. (2°C) Güngören: Soğuk hava ve kar yağışı etkili olacak. (2°C)

Soğuk hava ve kar yağışı etkili olacak. (2°C) Kağıthane: Kuvvetli kar yağışı bekleniyor. (2°C)

Kuvvetli kar yağışı bekleniyor. (2°C) Küçükçekmece: Kar yağışlı ve soğuk hava hakim olacak. (2°C)

Kar yağışlı ve soğuk hava hakim olacak. (2°C) Sarıyer: Kar yağışı devam edecek. (1°C)

Kar yağışı devam edecek. (1°C) Silivri: Kuvvetli kar yağışı bekleniyor. (1°C)

Kuvvetli kar yağışı bekleniyor. (1°C) Sultangazi: Kar yağışının etkili olması bekleniyor. (2°C)

Kar yağışının etkili olması bekleniyor. (2°C) Şişli: Kar yağışlı, sıcaklık 2°C.

Kar yağışlı, sıcaklık 2°C. Zeytinburnu: Kuv i kar yağışı devam edecek. (2°C)

ANADOLU YAKASI HAVA DURUMU

Adalar: Kuvvetli kar yağışı ve rüzgar etkili olacak. (3°C)

Kuvvetli kar yağışı ve rüzgar etkili olacak. (3°C) Ataşehir: Yoğun kar yağışı devam edecek. (2°C)

Yoğun kar yağışı devam edecek. (2°C) Beykoz: Kar yağışı bekleniyor, sıcaklık 2°C. Çekmeköy: Soğuk hava ve yoğun kar yağışı devam edecek. (2°C)

Kar yağışı bekleniyor, sıcaklık 2°C. Soğuk hava ve yoğun kar yağışı devam edecek. (2°C) Kadıköy: Kar yağışının etkili olması bekleniyor. (3°C)

Kar yağışının etkili olması bekleniyor. (3°C) Kartal: Kuvvetli kar yağışı görülecek. (2°C)

Kuvvetli kar yağışı görülecek. (2°C) Maltepe: Aralıklı kar yağışı ve buzlanma riski mevcut. (3°C)

Aralıklı kar yağışı ve buzlanma riski mevcut. (3°C) Pendik: Kar yağışının kuvvetli olması bekleniyor. (3°C)

Kar yağışının kuvvetli olması bekleniyor. (3°C) Sancaktepe: Kar yağışı etkili olacak. (2°C)

Kar yağışı etkili olacak. (2°C) Sultanbeyli: Kuvvetli kar yağışı devam edecek. (2°C)

Kuvvetli kar yağışı devam edecek. (2°C) Şile: Aralıklı kar yağışı bekleniyor. (3°C)

Aralıklı kar yağışı bekleniyor. (3°C) Tuzla: Kar yağışının kuvvetli olması bekleniyor. (3°C)

Kar yağışının kuvvetli olması bekleniyor. (3°C) Ümraniye: Soğuk hava ve hafif kar yağışı görülecek. (1°C)

Soğuk hava ve hafif kar yağışı görülecek. (1°C) Üsküdar: Aralıklı kar yağışı devam edecek. (2°C)

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI NE ZAMAN BİTECEK?

İstanbul genelinde kar yağışı gün boyunca aralıklarla etkili olmaya devam edecek. Özellikle akşam saatlerinde rüzgarın kuvvetlenmesiyle birlikte karın daha da yoğunlaşması bekleniyor. "İstanbul’da yollar kapanacak mı?", "Trafikte aksama olacak mı?" gibi soruların yanıtı olarak, MGM özellikle yüksek kesimlerde ve ana arterlerde dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. Kar yağışının pazartesi gününe kadar etkili olması bekleniyor.