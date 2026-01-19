İstanbul'da kar yağışı sürüyor: Taksim Meydanı beyaza büründü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından dün İstanbul'da etkili olan kar yağışı, gece boyunca sürdü.

Avrupa Yakası'nda Çatalca, Sarıyer ve Arnavutköy'de; Anadolu Yakası'nda ise Sultanbeyli, Sancaktepe, Çekmeköy ve Üsküdar'da kar yağışı etkili oluyor.

Yağışın etkili olduğu yerlerde binaların çatıları, kaldırımlar, yol kenarları ve arabaların üzeri beyaz örtüyle kaplandı.

İstanbul'da etkili olan kar yağışının gün içerisinde de devam etmesi bekleniyor.

TAKSİM MEYDANI BEYAZA BÜRÜNDÜ

İstanbul'da gece boyuna süren kar yağışı sabah saatlerinde de etkisini artırdı. Lapa lapa yağan karla birlikte Taksim Meydanı beyaza büründü.

Fatih Vatan Caddesi'nde işe gitmek için çıkanlar, yağan karın altında şemsiyeleri ile güçlükle yürüdü.