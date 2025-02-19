İstanbul'da kar yağışı: THY ve AJet, bazı seferlerini iptal etti

AJet, İstanbul'da etkili olan ve yarın da sürmesi beklenen kar yağışı nedeniyle yarın ve cuma günü bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

AJet'ten yapılan açıklamada, Meteorolojik Acil Durum Komitesi'nin (MADKOM) İstanbul'da kar yağışı nedeniyle uçuşların iptal edilmesi yönündeki dünkü kararına istinaden, yarın ve 21 Şubat Cuma günü İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı bazı seferlerin iptal edildiği belirtildi.

Açıklamada, bu tarihlerde seyahat edecek yolcuların uçuşlarının durumuyla ilgili güncel bilgiyi "ajet.com" ve şirketin mobil uygulamasındaki uçuş sorgulama bölümünden kontrol etmeleri istendi.

THY SEFERLERİ DE İPTAL EDİLDİ

İlerleyen saatlerde Türk Hava Yolları (THY) da, perşembe ve cuma günü yapılması planlanan bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, konuya ilişkin "Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından, İstanbul’da beklenen kar yağışı nedeniyle alınan kısıtlama kararı gereği İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 20 ve 21 Şubat tarihli bazı seferlerimiz iptal edilmiştir" ifadelerini kullandı.