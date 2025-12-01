İstanbul'da Kasım ayı enflasyonu belli oldu

İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2025 Kasım ayına ilişkin İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi sonuçlarını açıkladı. Buna göre İstanbul’da perakende fiyatlar bir önceki aya göre %1,19 oranında artış gösterdi. Yıllık bazda ise fiyatlardaki artış %38,28 oldu.

ALKOL, TÜTÜN VE SAĞLIKTA ARTIŞTA BİRİNCİ

İTO’nun 2023=100 bazlı endeksine göre, Kasım ayında en yüksek fiyat artışı %2,59 ile Alkollü İçecekler ve Tütün grubunda kaydedildi. Bu grubu konut (%2,30), sağlık (%1,69) ve ev eşyası (%1,68) harcama grupları izledi. Gıda ve alkolsüz içeceklerdeki artış ise %1,28 olarak gerçekleşti.

Kasım ayında bazı gruplarda düşüşler de görüldü. Giyim ve ayakkabı harcamaları %1,55, ulaştırma harcamaları ise %0,03 geriledi. Haberleşme grubunda ise fiyat değişimi olmadı.

İTO, fiyat değişimlerinde mevsim etkisinin, bir önceki ayın zamlarının cari aya yansımasının ve piyasa koşullarındaki hareketliliğin belirleyici olduğunu aktardı.

İstanbul’da yılbaşından bu yana fiyatlardaki toplam artış ise %36,01 olarak hesaplandı.