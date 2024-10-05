İstanbul'da katledilen kadınlar için eylem

Kadınlar Birlikte Güçlü’nün çağrısıyla bugün (5 Ekim) Taksim Tünel Meydanı’nda bir araya gelen kadınlar dün ve önceki gün İstanbul’da yaşanan taciz, şiddet, darp ve kadın katliamlarına karşı “Artık yeter” dedi.

Tünel Meydanı’nda finiküler önündeki buluşma devam ederken polis, İstiklal Caddesi ve Galata Kulesi’ne çıkan yolları kapatmaya başladı.

Şişhane Meydanı'na yürümek isteyen kadınların önü polis barikatları ile kesilirken polis dağılın çağrısı yaptı.