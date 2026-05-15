İstanbul'da kaybolan kadının cesedi Kırşehir’de bulundu: 5 gözaltı

İstanbul'da kayıp olarak aranan kadının Kırşehir'de cesedinin bulunmasına ilişkin 5 kişi gözaltına alındı.

Maltepe'de yaşayan F.G.M. isimli kadın 11 Nisan'da kayboldu. Polis ekipleri, bunun üzerinde çalışma başlatıldı.

22 Nisan'da ise Kırşehir'de bulunan bir cesedin kayıp kadına ait olabileceği değerlendirildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı cesedin bulunmasına ilişkin soruşturma başlattı.

Çalışmalar sonucunda, bulunan cesedin Maltepe'de kaybolan F.G.M'ye ait olduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında olayı gerçekleştirdiği veya yardım ettiği şüphesi bulunan E.B., G.Ü., S.K., M.A. ve S.G. isimli 5 kişi gözaltına alındı.

Yetkililer, soruşturmanın sürdürüldüğünü bildirdi.