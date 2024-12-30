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İstanbul'da kayıp gencin cansız bedeni uçurumda bulundu

İstanbul'da yaklaşık 20 gündür kayıp olarak aranan 20 yaşındaki İsmail Irmak'ın cansız bedeni Sultangazi’de uçurumda bulundu.

Güncel
  • 30.12.2024 11:08
  • Giriş: 30.12.2024 11:08
  • Güncelleme: 30.12.2024 11:14
Kaynak: İHA
İstanbul'da kayıp gencin cansız bedeni uçurumda bulundu

İstanbul’da yaklaşık 20 günden beri kayıp olan İsmail Irmak'ın cansız bedeni Sultangazi’de uçurumda bulundu.

İddiaya göre, İstanbul’da yaşayan İsmail Irmak (22), yaklaşık 20 gün önce bilinmeyen bir nedenle ortadan kayboldu.

Ardından ailesi Irmak için kayıp ihbarında bulundu. Ardından gencin bulunması için arama çalışması başlatıldı.

İsmail Irmak’ın Sultangazi Esentepe Mahallesi’nde taş ocaklarında olabileceği değerlendirildi.

Yapılan çalışmalarda Irmak’ın cansız bedeni yaklaşık 120 metre yükseklikteki uçurumda bulundu.

Irmak'ın cesedinin uçurumdan çıkarılması için çalışma başlatıldı.

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