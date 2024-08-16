İstanbul'da kentsel dönüşüm protokolü imzalandı: İmamoğlu'ndan seferberlik çağrısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile iştirak şirketi KİPTAŞ arasında, riskli yapılarını yenilemek isteyen düşük gelirli hak sahipleri için kentsel dönüşüm mali destek paketi protokolü imzalandı.

Saraçhane'deki İBB Başkanlık binasında gerçekleşen imza törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin yıl dönümünden bir gün önce imzaların atılmasına dikkati çekti.

Kocaeli, Gölcük ve Yalova'da depremin hasarına tanıklık ettiğini aktaran İmamoğlu, deprem meselesinin seferberlik anlayışıyla ele alınması gerektiğini söyledi.

HIZLI TARAMA TESTİ

İBB olarak, 5 yılı aşkın süredir bu konuda olağanüstü bir çaba gösterdiklerini anlatan İmamoğlu, "Türkiye'nin depreme hazırlık gündeminde ve kentsel dönüşümde yeni uygulamaları ve yeni kazanımları, yeni imkanları şehrimize getirmenin, var etmenin çabasını en üst seviyede ortaya koyuyoruz. Örneğin, riskli binaların kolayca tespit edilmesini sağlayan 'hızlı tarama testi' insanlarımızı tetikleyen ve harekete geçmelerini sağlayan çalışmalardan bir tanesidir. Yine kentsel dönüşümü mahallelere kadar yaygınlaştıran tek yapı dönüştürme projeleri, bizim başlattığımız motivasyonu güçlendiren yeniliklerden birisidir" ifadelerini kullandı.

Hiç kimseyi kentsel dönüşüm konusunda mağdur etmeyeceklerini kaydeden İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul'u depreme hazır hale getirmek için çalışmaya var gücümüzle devam edeceğiz. Bugün imza törenini gerçekleştirdiğimiz kentsel dönüşüm mali destek protokolü de bu kararlılığımızın en mühim göstergelerinden birisidir. İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı ve İBB iştirak şirketi KİPTAŞ arasında imzalanan bu protokol sayesinde, riskli yapılarını yenilemek isteyen düşük gelirli hak sahipleri, çok güçlü bir imkana kavuşacaklar. Kentsel dönüşüm mali destek paketi, hane halkı geliri 2 ya da 3 asgari ücrete kadar olan vatandaşlarımız için hazırlanmıştır."

"MALİYETİN YÜZDE 65'İNE KADAR DESTEK VERİLEBİLECEK"

"İstanbul Yenileniyor" platformu aracılığıyla kentsel dönüşüm projelerinde vatandaşların yanlarında oldukları belirten İmamoğlu, şöyle devam etti:

"İnşaat maliyetlerinin yüzde 40 ila yüzde 60'ı kadar mali destek vereceğimiz bir süreci başlatıyoruz. Hane halkında emekli olması halinde ise kentsel dönüşüm mali destek oranı yüzde 45 ila yüzde 65'e kadar çıkabilecek. İBB ile işbirliğiyle yürütülecek bu sürecin her aşamasında vatandaş, kamu gücünün yanında olduğunu hissedecek. Vatandaşlarımız, KİPTAŞ güvencesiyle en uygun şartlarda, en hızlı biçimde yeni ve güvenli evlerine kavuşacak. Kentsel dönüşüm mali destek paketi, riskli yapılara sahip dar gelirli ve gerçekten imkansızlıklardan dolayı hareket edemeyen vatandaşlarımız için çok kıymetli, tam da bir can suyu görevi olacak."

Konuşmaların ardından riskli yapılarını yenilemek isteyen düşük gelirli hak sahipleri için hazırlanan protokol, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün ile KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt tarafından imzalandı.