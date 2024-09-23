İstanbul'da kiracısını öldüren ev sahibine 15 yıl 10 ay hapis cezası

Gaziosmanpaşa'da kira artışı nedeniyle tartıştığı kiracısını tabancayla vurarak öldüren sanık, "haksız tahrik altında kasten öldürme" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından toplam 15 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Ertuğrul Öztunç ve avukatı katıldı.

Davayı karara bağlayacağını bildiren mahkeme heyeti, sanığa son sözünü sordu.

Sanık Öztunç, maktul Hüseyin Asar ile aile gibi olduğunu belirterek, "Böyle tatsız bir olayın gerçekleşmiş olması nedeniyle pişmanım. Böyle bir olayın yaşanmasını istemezdik." savunmasında bulundu.

Mahkeme heyeti, "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 14 yıl 2 ay "ruhsatsız silah bulundurma suçundan ise 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdığı sanık Öztunç'un tutukluluk halinin devamına hükmetti.