İstanbul'da kiralar uçuyor: En pahalı semtler hangileri?

İnternet üzerinden verilen ilanlara göre İstanbul'da kiralık ev fiyatları geçen yıla göre yüzde 45 arttı.



NTV'de yer alan habere göre, emlak ilan platformunun 100 metrekarelik evler üzerinden tuttuğu kayıtlara göre, en pahalı kira fiyatları Beşiktaş'ta yer aldı.

Listenin ilk sırasında Bebek bulunuyor. Bebekte 100 metrekarelik bir dairenin ortalama kira fiyatı 75 bin 500 liraya çıkmış durumda.

İSTANBUL'DA ORTALAMA KİRA KAÇ LİRA?



İstanbul genelinde 100 metrekarelik dairelerin ortalama fiyatı 26 bin 500 liraya çıktı.

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, "Asgari ücret 20 bin lira. kira ortalaması 26 bin 500 lira. Mantığa aykırı, geçinmek mantığa aykırı. Çok yüksek, emekli maaşına baktığımız zaman, asgari ücrete baktığımız zaman bir buçuk katına falan denk geliyor. İki oda bir salon şu an Mecidiyeköy'de 30 bin lira civarında. Yeteri kadar inşaat yapılmadığı için talep çok ama ev yok" ifadelerini kullandı.



İstanbul'daki en pahalı ilçeler sıralamasında Beşiktaş'ı Çekmeköy ve Sarıyer takip ediyor. Bu ilçelerde de kiralar 68 bin lirayı zorluyor.



EMLAKÇILARDAN TEPKİ: FİYATLAR ABARTILI



Emlakçılar ise internetteki fiyatlar abartılı olduğunu, ev arayanlar mutlaka kapsamlı araştırma yapması gerektiğini söylüyor.



Aşa, "Gerçek piyasa bu değil, gerçekte ilana çıkan fiyatın oldukça altında ciddi pazarlık ve iskontolar söz konusu hem satılıkta hem kiralıkta. Piyasayı iyice etüt etmeden öyle gözü kapalı bir şekilde atlamasınlar" ifadelerini kullandı.



Gayrimenkul uzmanları, kira fiyatlarının yaza doğru yine yükselişe geçebileceğini belirtiyor.

İşte İstanbul'un en hahalı semtleri:

• Bebek (Beşiktaş): 75.500 TL



• Nisbetiye (Beşiktaş): 69.000 TL



• Ömerli (Çekmeköy): 67.900 TL



• Sırapınar (Çekmeköy): 67.600 TL



• Caddebostan (Kadıköy): 67.000 TL



• Uskumruköy (Sarıyer): 64.900 TL



• Şahkulu (Beyoğlu): 64.500 TL



• Kuruçeşme (Beşiktaş): 64.300 TL



• Ayazağa (Sarıyer): 63.200 TL



• Levent (Beşiktaş): 62.000 TL



• Arnavutköy (Beşiktaş): 62.000 TL



• Suadiye (Kadıköy): 61.200 TL



• Vişnezade (Beşiktaş): 60.500 TL