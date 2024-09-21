İstanbul'da kısa süreli sağanak hayatı olumsuz etkiledi

İstanbul'da bazı bölgelerde etkili olan kısa süreli sağanak geçişleri hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji'nin dün yaptığı uyarının ardından, kentte sabah saatlerinden itibaren sağanak etkili olmaya başladı.

Kısa süreli etkisini gösteren sağanak nedeniyle Beylikdüzü ve Esenyurt'un bazı noktalarında rögarlar taştı, yollarda su birikintileri oluştu.

Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Küçükçekmece'deki Hacı Mustafa Güllü Camisi'nin şadırvan ve konferans salonu, rögarların tıkanması nedeniyle kanalizasyon suyuyla doldu.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinin uyarısında göre, sağanağın akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak etkili olması bekleniyor.