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İstanbul'da köpeğe silah çekmişti: 9 adet suç kaydı olan zanlı tutuklandı

Bahçelievler’de kaldırım üzerinde duran köpekten korktuğu için yanında bulunan silah ile köpeği korkutmaya çalışan M.Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güncel
  • 18.10.2024 20:16
  • Giriş: 18.10.2024 20:16
  • Güncelleme: 18.10.2024 20:19
Kaynak: DHA
İstanbul'da köpeğe silah çekmişti: 9 adet suç kaydı olan zanlı tutuklandı
DHA

Perşembe günü gece saatlerinde İstanbul Bahçelievler'de Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde kaldırımda duran köpekten korkan M.Ş., yanında bulunan silah ile köpeği korkutmaya çalıştı.

Olay anı görüntülerinin sosyal medya üzerinden paylaşılmasının ardından harekete geçen ekipler M.Ş.’yi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Şüpheli M.Ş.’nin 'Uyuşturucu kullanma', 'Uyuşturucu bulundurmak' ve 'hırsızlık' başta olmak üzere 9 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edilen M.Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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