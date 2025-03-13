İstanbul'da köpek katliamı: Sancaktepe Belediyesi, 3 personeli açığa aldı

İstanbul Sancaktepe’de, çöp konteynerlerinin içinde ölü köpekler bulundu.

Söz konusu görüntülerin sosyal medyaya yansımasının ardından Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, yazılı açıklama yaptı.

Yeğin, açıklamasında, "12.03.2025 tarihinde belediye sınırları içerisinde yaşanan üzücü olayla ilgili olarak Teftiş Kurulu Müdürlüğümüz tarafından idari soruşturma başlatılmıştır" dedi.

Veteriner İşleri Şefliğinde görevli üç personelin tedbiren açığa alındığını açıklayan Yeğin, gerekli inceleme ve soruşturmanın yürütüldüğünü kaydetti.

Alper Yeğin, "Can dostlarımızı kaybetmiş olmaktan duyduğumuz derin üzüntümüzü bir kez daha belirtir; söz konusu olayın takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz" ifadelerini kullandı.