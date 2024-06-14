İstanbul'da köprü girişlerinde bayram yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da mesai saatinin bitmesiyle birlikte trafikte yoğunluk arttı. Gün içinde diğer günlerden biraz daha rahat olan trafik 18.00'den sonra artmaya başladı, Boğaz köprüleri girişlerinde trafik akışı yavaşladı.

Güncel 14.06.2024 19:35 Giriş: 14.06.2024 19:35

Güncelleme: 14.06.2024 19:40 Kaynak: ANKA

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FOTOĞRAF: AA