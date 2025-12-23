Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

İstanbul'da korkutan yangın: Bölgeye ekipler sevk edildi

İstanbul'un Pendik ilçesine bağlı Kaynarca semtinde bir otomobilde başlayan yangın, 3 katlı ahşap binaya sıçradı.

Güncel
  • 23.12.2025 12:18
  • Giriş: 23.12.2025 12:18
  • Güncelleme: 23.12.2025 12:31
Kaynak: DHA
İstanbul'da korkutan yangın: Bölgeye ekipler sevk edildi
Fotoğraf: DHA

İstanbul Pendik Kaynarca'da bir otomobilde başlayan yangın, 3 katlı ahşap binaya sıçradı.

Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale sürüyor.

Ayrıntılar geliyor

BirGün'e Abone Ol