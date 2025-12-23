İstanbul'da korkutan yangın: Bölgeye ekipler sevk edildi
İstanbul'un Pendik ilçesine bağlı Kaynarca semtinde bir otomobilde başlayan yangın, 3 katlı ahşap binaya sıçradı.
Kaynak: DHA
İstanbul Pendik Kaynarca'da bir otomobilde başlayan yangın, 3 katlı ahşap binaya sıçradı.
Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale sürüyor.
Ayrıntılar geliyor
İstanbul'un Pendik ilçesine bağlı Kaynarca semtinde bir otomobilde başlayan yangın, 3 katlı ahşap binaya sıçradıhttps://t.co/D40lMZPrNT pic.twitter.com/bpCfumrjPZ— BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) December 23, 2025