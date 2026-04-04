İstanbul'da kritik görüşme: Erdoğan ve Zelenski bir araya geldi

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'a gelen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya geldi.

İletişim Başkanı Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Bulut, açıklamasında, Zelenski'nin İstanbul'a geldiğini duyurdu.

Erdoğan, Zelenski'yi, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde resmi törenle karşıladı. Tören sonrası, Erdoğan ile Zelenski ile bir araya geldi.

Görüşmede, Ukrayna-Rusya savaşında barış arayışları ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Erdoğan görüşmede, "Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelere Türkiye'nin desteğinin süreceğini, bölgenin daha fazla barış ve istikrara ihtiyaç duyduğunu" ifade etti, ayrıca "Türkiye olarak Karadeniz'de seyrüsefer emniyetine büyük önem atfettiklerini ve enerji arz güvenliğinin mühim olduğunu" söyledi.