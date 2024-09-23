İstanbul'da Küba ile Dayanışma Gecesi: "Dayanışma ablukadan güçlüdür"

Türkiye Komünist Partisi’nin daveti üzerine Küba Komünist Partisi’nin görevlendirmesiyle Türkiye’de bulunan Küba heyetinin ziyareti Jose Marti Küba Dostluk Derneği tarafından pazar gecesi İstanbul’da gerçekleştirilen büyük dayanışma etkinliği ile son buldu.

Jose Marti Küba Dostluk Derneği (JMKDD) Başkanı Nahide Özkan, Küba Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Alejandro F. Diaz Palacios, Küba Komünist Partisi Merkez Komite İdeoloji Departmanı Üyesi ve Halk İktidarı Ulusal Meclisi Milletvekili Luis Morlote Rivas ve TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan’ın konuşmalarıyla başlayan sanatçıların sahne almasıyla sonlandı.

"Dayanışma Ablukadan Güçlüdür" başlıklı Küba ile Dayanışma Gecesi sanatçı Orhan Aydın'ın sunumuyla "Küba Si Yankee Go" sloganları eşliğinde başladı.

Aydın, Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi'nin başlatmış olduğu NATO'ya karşı yürüyüşü anımsatarak konuşmasına başladı ve ABD emperyalizme karşı mücadele edenleri sahneden selamladı.

ÖZKAN: KÜBA DOSTLARINA GÖREVLER DÜŞÜYOR

Jose Marti Küba Dostluk Derneği (JMKDD) Başkanı Nahide Özkan ilk sözü alarak Ankara ve İstanbul'da gerçekleştirilen dayanışma etkinlikleri serisinin sonuncusunun özel anlamına değindi. Özkan, Küba halkının güçlüklerle verdiği mücadeleyi birinci ağızdan dinlenen sempozyumdan bahsederek Türkiye'de büyük bir Küba sevgisi olduğuna değindi. Ablukanın Küba halkı için ne ifade ettiğinin ise Türkiye'de fazla bilinmediği ve Küba dostlarına bu anlamda büyük görev düştüğüne değinen Özkan, Küba ile Türkiye'de yaşayan emekçilerin ortak azmi, ortak devrim mücadelesi içerisinde olduklarına işaret etti. "Türkiye'deki Küba sevgisi ablukaya karşı mücadele silahına dönüşecek" diyen Özkan, Küba ile halkıyla dayanışmayı selamlayarak sözlerine son verdi.

PALACİOS: ZAFERE KADAR DAİMA

Ardından söz alan Küba Cumhuriyeti Büyükelçisi Alejandro F. Diaz Palacios sözlerine Küba halkının mücadelesini birinci ağızdan anlatmalarına vesile olan Kemal Okuyan'a ve JMKDD'ye teşekkür ederek başladı.

JMKDD'nin anlamlı bir dostluk görevi üstlendiğine dikkat çeken Palacios, sadece bununla yetinilmeyerek büyük konteynerlerde sağlık malzemelerinin gönderilmesinin gerçek bir dayanışma olduğunu belirtti. 6 Şubat depreminin ardından Türkiye'ye gönderilen Küba Henry Reeves Sağlık Tugayına destekleri için teşekkür eden büyükelçi, depremden etkilenen depremzedelerin yaralarını sarmak için 32 sağlık emekçisinin mücadele ettiğine değindi.

Kübalı hekimlerin Türkiye halkının yanında zorlu koşullara karşı direndiklerini, bu nedenle de kardeş olmayı başardıklarını anlatan Palacios, JMKDD'nin gösterdikleri dayanışma nedeniyle Küba'da başarı ödülüne layık görüldüğünü, zafere kadar daima diyerek sözlerini sonlandırdı.

Büyükelçiden sonra sözü alan Küba Komünist Partisi Merkez Komite İdeoloji Departmanı Üyesi, Halk İktidarı Ulusal Meclisi Milletvekili Luis Morlote Rivas, Türkiye'de evlerindeki gibi hissettiklerini, burada heyet olarak kucaklandıklarını, binlerce yoldaşın sevgisini hissettiklerini söyleyerek konuşmasına başladı. Küba'da emperyalizme karşı, emperyalizmin ablukasına karşı verdikleri mücadelenin aynı zamanda Türkiye'de verilen eşitlik mücadelesini beslediğini söyleyen Rivas, Küba'da sosyalizmin güçlenerek devam edeceğini belirtti.

OKUYAN: KÜBA YALANA KARŞI DİRENİYOR

Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Küba'yı terörle iltisaklı ülkeler listesine eklemenin alçaklık olduğunu belirterek asıl terör faaliyetlerinde bulunan ülkelerin İsrail ve ABD olduğunu belirterek konuşmasına başladı. Küba'nın yalana ve kötüye karşı direndiğini belirten Okuyan, Küba halkının kendinden emin, onurlu ve mücadeleci duruşunu çeşitli örneklerle ifade etti. Küba ile dayanışmanın Kübalıların savunduğu değerleri savunmak anlamına geldiğini belirten Okuyan, kötüyle iyinin kavgasında Küba'nın yardımına koşma çağrısı yaptı.

Konuşmaların ardından Koro Şefi Haluk Polat eşliğinde An Vokal, Piyanist Dengin Ceyhan, Kübalı müzik grubu Trio Chocolate sahne aldı. Tiyatro sanatçıları Ender Yiğit, Metin Coşkun ve Senan Kara Nazım Hikmet’in Havana Röportajı şiirinden kesitleri seslendirdi. Buluşma Gülcan Altan tarafından seslendirilen ve tüm katılımcılar tarafından coşkuyla eşlik edilen şarkılar ile son buldu.