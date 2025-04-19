İstanbul'da kutlamaların adresi Kadıköy olacak: 1 Mayıs’ta meydanlara!

Emek Servisi

1 Mayıs'a doğru kentlerde kutlama meydanları belli olmaya devam ediyor. Yurdun her yanında emekçiler 1 Mayıs coşkusunu meydanlara taşımak için hazırlıklarını sürdürüyor.

Yurttaşların AKP iktidarına karşı yükselttiği ses, bu yıl 19 Mart operasyonlarına tepki ile sokaklarda yankılandı. Yurttaşları hak, hukuk, adalet, emek, barış, demokrasi ve insanca yaşam talepleri için güçlenen sesi, 1 Mayıs'ta da meydanlarda coşkuyla yükselecek.

İstanbul'da bu yıl 1 Mayıs kutlamalarının adresi Kadıköy İskele Meydanı olacak. DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, İstanbul'da 1 Mayıs kutlamaları için programlarını dün açıkladı.

Emek ve meslek örgütleri Beşiktaş'ta yaptıkları açıklama ile kutlama için Taksim'i talep ettiklerini ancak uzun yıllardır olduğu gibi bu yıl da taleplerinin İçişleri Bakanlığı ve Valilik tarafından reddedildiğini duyurdu. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu tarafından okunan ortak 1 Mayıs bildirisinde, "1 Mayıs’ların adresi Taksim 1 Mayıs alanıdır. Bizler bu sene de Anayasa Mahkemesi kararları ve Anayasal haklarımız doğrultusunda Taksim’de olmak istediğimizi İstanbul Valiliği’ne ilettik. Ancak İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Valiliği bir kez daha hukuktan, Anayasa’dan, mahkeme kararlarından üstün başka bir 'karar mercii' olduğunu göstererek bu talebimize olumsuz bir yanıt verdi. Evet, kimsenin hukuktan, Anayasa’dan üstün olmadığı bir ülke için mücadele eden milyonlar olarak bugün bir kez daha Taksim’in özgürleştirilmesi mücadelesinin Türkiye’nin bu istibdat düzeninden kurtuluşundan bağımsız olmadığı gerçeği ile karşı karşıyayız" denildi.

BİZ KAZANACAĞIZ

1 Mayıs'ın tüm yurtta coşkuyla kutlanacağının altını çizen Çerkezoğlu şu ifadeleri kullandı: "Biz örgütlü olduğumuzda, birlik olduğumuzda, bizden büyük güç yok. O nedenle bir avuç sermaye ve iktidar sahibi kaybedecek; biz kazanacağız, halk kazanacak! Biz kazanacağız, demokrasi kazanacak, adalet kazanacak, barış kazanacak, kardeşlik kazanacak, emek kazanacak, bu ülke, bu halk kazanacak! 1 Mayıs’ta Türkiye’nin dört bir yanından hep beraber haykıralım: Biz kazanacağız! Meydanlardan 'Evet biz kazanacağız, örgütlenerek kazanacağız, mücadele ederek kazanacağız, birleşe birleşe kazanacağız' umuduyla ayrılacakları; 2 Mayıs gününe daha umutlu başlayacakları bir süreci büyütmeyi amaçlıyoruz. 1 Mayıs 2025’te tüm Türkiye sokak sokak meydanlara akacak. İşçi sınıfı olmadan, emek olmadan, bu adaletsiz düzenden kurtuluş olmaz; işçiler, emekçiler, örgütlendiğinde de onlardan büyük bir güç olmaz! Bu bilinci ve umudu 2025 1 Mayıs’ında büyütmek isteyen herkesi, sendikalı sendikasız tüm sınıf kardeşlerimizi, kadınları, gençleri, Türkiye’nin dört bir yanındaki emek, barış, demokrasi, adalet ve geleceğimiz için 1 Mayıs meydanlarında buluşmaya çağırıyoruz."

1 Mayıs kutlamaları için Ankara’da da adres Tandoğan Meydanı olarak belirlendi. Farklı işkollarından 12 sendika ise ortak bildiri ile Taksim’e çağrı yaptı.