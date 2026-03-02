İstanbul'da lise öğrencisi, iki öğretmen ve bir öğrenciyi bıçakladı!

Çekmeköy'de iki öğretmeni ile bir öğrenciyi bıçakla yaralayan lise öğrencisi gözaltına alındı.

Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki F.S.B., kadın öğretmenler 44 yaşındaki F.N.Ç. ve 52 yaşındaki Z.A. ile öğrenci 15 yaşındaki S.K.'yı henüz belirlenemeyen bir nedenle bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BİR ÖĞRETMENİN DURUMU AĞIR

Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan F.N.Ç.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Şüpheli F.S.B, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Ekiplerin olaya ilişkin çalışması sürüyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada da saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayda, öğrenci F.S.B.'nin yanında bulundurduğu bıçakla iki öğretmen ve bir öğrenciyi yaraladığı aktarılarak olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Olayın ardından bölgeye 112 Acil Sağlık ve emniyet ekipleri sevk edilmiştir. Yaralanan 3 kişi bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, saldırgan F.S.B, gözaltına alınmıştır. Olayda yaralanan 3 kişiden birinin durumu ciddiyetini korurken, diğer iki yaralının ise hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.