İstanbul'da lise öğrencisi, iki öğretmen ve bir öğrenciyi bıçakladı: Bir öğretmen yaşamını yitirdi

Çekmeköy'de iki öğretmeni ile bir öğrenciyi bıçakla yaralayan lise öğrencisi gözaltına alındı. Yaralı öğretmenlerden biri hastanede hayatını kaybetti.

Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki F.S.B., kadın öğretmenler 44 yaşındaki F.N.Ç. ve 52 yaşındaki Z.A. ile öğrenci 15 yaşındaki S.K.'yi henüz belirlenemeyen bir nedenle bıçakla yaraladı. Yaralı öğretmenlerden F.N.Ç., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şüpheli F.S.B, polis ekiplerince gözaltına alındı.

BİR ÖĞRETMEN YAŞAMINI YİTİRDİ

Yaralılardan durumunun ağır olduğu belirtilen F.N.Ç., tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

Ekiplerin olaya ilişkin çalışması sürüyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayda, öğrenci F.S.B'nin yanında bulundurduğu bıçakla 2 öğretmen ve bir öğrenciyi yaraladığı aktarılarak, "Olayın ardından bölgeye 112 Acil Sağlık ve emniyet ekipleri sevk edilmiştir. Yaralanan 3 kişi bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, saldırgan F.S.B, gözaltına alınmıştır. Olayda yaralanan 3 kişiden birinin durumu ciddiyetini korurken, diğer iki yaralının ise hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri kullanılmıştı.