İstanbul'da 'lise ortak sınav soruları sızdırıldı' şüphesi: İnceleme başlatıldı

İstanbul'daki liselerde bu hafta yapılan ortak sınavların sorularının ve cevaplarının sızdırıldığı iddia edildi.

Liselerde birinci dönem ikinci ortak yazılı sınavları, 6,7 ve 10.uncu sınıf öğrencileri için 6-9 Ocak tarihleri arasında yapılmıştı.

Bazı öğretmenler, 10'uncu sınıflara yapılan sınav kağıtlarını okuyunca, başarı ortalamasının anormal şekilde yükseldiğini gördü.

Bazı öğrenciler beklenenden daha yüksek not alması şüphe uyandırdı.

NTV'nin haberine göre; Eğitim Uzmanı Hatice Yılmaz, sızma iddialarıyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Bakanlığın sitesi hacklenemez herhangi okula sınav evrakı gelmediği için bunun dışarıya çıkarılma ihtimali yok. Milli Eğitim Bakanlığı bu yapılacak ortak sınavları okullara sınavdan 2 buçuk saat önce gönderiyor. Okullar bu sınavın çıktısını alarak öğrencilerine uyguluyorlar. Kuvvetle ihtimal bir okuldan ve öğretmenlerden çıktı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü iddialarla ilgili inceleme başlattı.