İstanbul'da 'lise ortak sınav soruları sızdırıldı' şüphesi: İnceleme başlatıldı
İstanbul'daki liselerde bu hafta yapılan ortak sınavda soruların sızdırıldığı iddiası üzerine İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü inceleme başlattı.
İstanbul'daki liselerde bu hafta yapılan ortak sınavların sorularının ve cevaplarının sızdırıldığı iddia edildi.
Liselerde birinci dönem ikinci ortak yazılı sınavları, 6,7 ve 10.uncu sınıf öğrencileri için 6-9 Ocak tarihleri arasında yapılmıştı.
Bazı öğretmenler, 10'uncu sınıflara yapılan sınav kağıtlarını okuyunca, başarı ortalamasının anormal şekilde yükseldiğini gördü.
Bazı öğrenciler beklenenden daha yüksek not alması şüphe uyandırdı.
NTV'nin haberine göre; Eğitim Uzmanı Hatice Yılmaz, sızma iddialarıyla ilgili olarak şunları söyledi:
"Bakanlığın sitesi hacklenemez herhangi okula sınav evrakı gelmediği için bunun dışarıya çıkarılma ihtimali yok. Milli Eğitim Bakanlığı bu yapılacak ortak sınavları okullara sınavdan 2 buçuk saat önce gönderiyor. Okullar bu sınavın çıktısını alarak öğrencilerine uyguluyorlar. Kuvvetle ihtimal bir okuldan ve öğretmenlerden çıktı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü iddialarla ilgili inceleme başlattı.