İstanbul'da lodos etkili oldu: Deniz taştı, tekneler zarar gördü

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarıların ardından kuvvetli lodos, Avcılar ve Kadıköy'de de etkili oluyor.

Lodosun etkisiyle dalgalar, Ambarlı Sahili'nde mendireği aşarak balıkçı barınaklarına kadar ulaştı.

Dalga boylarının yaklaşık 2 metreyi bulmasıyla bazı balıkçılar, teknelerini tedbir için kıyıya yakın bölgeye çekti.

Kadıköy, Kalamış Sahili’nde de şiddetli lodos nedeniyle boyları 3-4 metreyi bulan dev dalgalar oluştu. Dalgaların kıyıya vurmasıyla sahilin bir bölümü göle döndü

"İNSANLAR SAHİL KENARINI KULLANAMIYOR"

Kalamış Sahili'nde kafe işleten Uğur Özkan Güler, "Burada işletmeciyim. Çalışıyorum. Sabahtan beri hava bu şekilde. İnsanlar gelip geçerken zorlanıyor. Bu aylarda normal dediler. İnanılmaz bir dalga var. Su birikintileri de oluşmuş. İnsanlar sahil kenarını kullanamıyorlar. Yağışla birlikte daha da kötü olur mu bilmiyorum. İşlerimizi biraz etkiledi. Bugün biraz daha sakin burası. Yetkililere haber verdik" dedi.

Sahilde spor yapmaya gelen bir kişi ise "Burayı daha önce böyle görmemiştim. Spordan geliyorum. Bakmak için geldim" diye konuştu.