İstanbul'da makas atan otomobil devrildi
Kaynak: AA
İSTANBUL (AA) - Pendik'te makas atarak ilerleyen otomobilin devrildiği trafik kazası, başka bir aracın kamerasınca kaydedildi.
Sahil yolunda makas atarak ilerleyen bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrilerek metrelerce sürüklendi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza anı, trafikteki başka bir aracın kamerası tarafından kaydedildi.
Görüntülerde, otomobilin makas atarak ilerlemesi, devrilmesi ve sürüklenmesi yer aldı.