İstanbul'da metrobüste çıkan yangın söndürüldü
Küçükçekmece Florya Metrobüs Durağı’nda, Avcılar yönüne yanaşan bir metrobüsün motor bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yolcular hızla tahliye edilirken, alevler İETT ekiplerince kısa sürede kontrol altına alındı.
Kaynak: DHA
İstanbul Küçükçekmece Florya Metrobüs Durağında bir metrobüsün arka kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yolcular kısa sürede tahliye edilirken, yangın görevlilerce söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre olay, sabah erken saatlerde Florya metrobüs durağı Avcılar istikametinde meydana geldi.
Durağa yanaşan metrobüsün motor kısmında yangın çıktı.
Metrobüste bulunan yolcular tahliye edilirken, yangın İETT görevlilerince kısa sürede söndürüldü.
Yangın nedeniyle metrobüs seferlerinde aksamalar yaşandı.