İstanbul'da metrobüste silahla havaya ateş eden emekli bekçi gözaltına alındı

İstanbul'da seyir halindeki metrobüste silahla havaya ateş eden şüpheli gözaltına alındı.

Beylikdüzü istikametine ilerleyen metrobüsteki bir yolcu, üzerindeki silahla henüz bilinmeyen bir nedenle havaya iki el ateş etti.

Metrobüsteki diğer yolcular arasında panik yaşanırken emekli bekçi olduğu öğrenilen şüpheli, İncirli durağında polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay yeri inceleme ekipleri, silahın ateşlendiği araçta incelemede bulundu.

Şüpheli, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.