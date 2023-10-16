İstanbul'da metroda raylara düşen 17 yaşındaki genç, son anda kurtarıldı

İstanbul'da Mecidiyeköy metro istasyonunda bekleyen bir genç, raylara düşünce büyük panik yaşandı. Genç, güvenlik görevlileri tarafından metro gelmeden son anda kurtarıldı. Gencin raylara düştüğünü gören bir kadın ise sinir krizi geçirdi.

Güncel 16.10.2023 09:55 Giriş: 16.10.2023 09:55

Güncelleme: 16.10.2023 09:58 Kaynak: İHA

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İstanbul'da Şişli Mecidiyeköy metro istasyonunda M.T. (17) isimli bir genç, metro raylarına düştü. Gencin raylara düştüğünü gören özel güvenlik görevlileri hemen müdahale etti. Metro gelmeden son anda raylardan çıkartılan genç, kurtarıldı. Yara almadığı öğrenilen 17 yaşındaki M.T., tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayı gören bir kadın yolcu ise sinir krizi geçirdi.