İstanbul'da metroya 25 Kasım yasağı!
Kadınların, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında sokaklara ineceği gün İstanbul Valiliği'nden metro kararı geldi. Metro İstanbul, valiliğin aldığı karar doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar bazı hat ve istasyonların bugün kapatılacağını duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Metro İstanbul, bugün Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Haliç, Şişhane, Taksim, Osmanbey ve Şişli/Mecidiyeköy istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı’nın işletmeye kapatılacağını duyurdu.
Ayrıca T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda ise seferler Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapılacak.
Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar;
M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Haliç, Şişhane,Taksim, Osmanbey ve Şişli/Mecidiyeköy istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacak, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda ise seferler Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapılacaktır."