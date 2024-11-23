İstanbul'da mevsimin ilk kar yağışı başladı

İstanbul'da bazı ilçelerin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.

Kentte sabah saatlerinde başlayan sağanak etkisini sürdürürken Anadolu Yakası'nda Kartal, Ataşehir, Sultanbeyli ve Sancaktepe'nin yüksek kesimlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Başta Aydos Tepesi olmak üzere, yüksek kesimlerde bazı yol kenarlarında, park ve bahçelerde kar örtüleri oluştu.

Vatandaşlar kentte gerçekleşen mevsimin ilk karını cep telefonlarıyla görüntülendi.