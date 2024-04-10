İstanbul'da mezarlıklarda bayram yoğunluğu yaşanıyor

Ramazan Bayramı'nın birinci gününde mezarlıklara gelen aileler, yakınlarının kabirlerini ziyaret etti.

Bayram dolayısıyla Üsküdar'daki Karacaahmet Mezarlığı'nı ziyaret eden vatandaşlar, yakınlarının mezarı başında oturup Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Bazı vatandaşlar mezarların üstündeki çiçeklere su verdi.

Mezar ziyaretine gelen vatandaşların araçlarını Dr. Eyüp Aksoy Caddesi'ne park etmesi nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

Mezarlık önündeki çiçekçilerde de hareketlilik yaşandı.

Zeytinburnu'ndaki Yeni Kozlu Mezarlığı'nda da vatandaşlar yakınlarının kabri başına gelip dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu. Kalabalık nedeniyle mezarlığın bulunduğu çevre yollarda trafik yoğunluğu oluştu.