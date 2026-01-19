İstanbul'da Motokurye ve Ağır Taşıtların Trafiğe Çıkışı Yasaklandı mı? Yasak Ne Kadar Sürecek?

İstanbul’da etkisini artıran kar yağışı, günlük yaşamı ve ulaşımı doğrudan etkilemeye devam ediyor. Motokurye ve ağır taşıtların trafiğe çıkışı yasaklandı mı? sorusu, özellikle sahada çalışan binlerce kişi ve sürücü tarafından yakından takip ediliyor. Meteoroloji uyarılarının ardından alınan kararlar, motokurye ne zaman trafiğe çıkacak? sorusunu da gündemin ilk sıralarına taşıdı.

İSTANBUL’DA KAR YAĞIŞI TRAFİĞİ OLUMSUZ ETKİLEDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da dün başlayan kar yağışı, gece boyunca etkisini sürdürdü. Sabah saatlerinde yağışın şiddetini artırmasıyla birlikte kent genelinde trafik yoğunluğu belirgin şekilde yükseldi.

Ana arterler, bağlantı yolları ve ara sokaklarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, kar yağışı ulaşımda ciddi aksamalara neden oldu.

İSTANBUL VALİLİĞİ’NDEN TRAFİK YASAĞI KARARI

Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Valiliği tarafından önemli bir karar alındı.

Motokurye ve Ağır Taşıt Yasağı Resmen Açıklandı

İstanbul Valiliği, kar yağışı nedeniyle 19 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 10.00’dan itibaren ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışının ikinci bir talimata kadar yasaklandığını duyurdu.

Valilik tarafından yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İlimizde etkili olan kar yağışı nedeniyle 19.01.2026 Pazartesi günü saat 10.00’dan itibaren ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışı, 2. bir talimata kadar yasaklanmıştır.”

YASAK NE KADAR SÜRECEK?

Motokurye ve ağır taşıtlar için uygulanan trafik yasağıyla ilgili net bir bitiş tarihi açıklanmadı.

Yetkililer, yasağın süresinin hava koşullarının seyrine bağlı olarak belirleneceğini ve ikinci bir duyuruya kadar uygulamanın devam edeceğini bildirdi.

MOTOKURYELER NE ZAMAN TRAFİĞE ÇIKACAK?

Mevcut açıklamalara göre motokuryelerin trafiğe çıkışına izin verilmesi, kar yağışının etkisini kaybetmesi ve buzlanma riskinin azalmasına bağlı olacak.

İstanbul Valiliği tarafından yapılacak yeni açıklama ile birlikte motokuryelerin yeniden trafiğe çıkabileceği saat ve tarihin duyurulması bekleniyor.

KAR YAĞIŞININ ETKİLİ OLDUĞU İLÇELER

Kar yağışı İstanbul genelinde etkili olurken, bazı ilçelerde daha yoğun hissedildi.

Avrupa Yakası

Çatalca

Sarıyer

Arnavutköy

Anadolu Yakası

Sultanbeyli

Sancaktepe

Çekmeköy

Üsküdar

Bu bölgelerde binaların çatıları, kaldırımlar, yol kenarları ve park halindeki araçlar beyaz örtüyle kaplandı.

KAR YAĞIŞI KAZALARA VE AKSAMALARA NEDEN OLDU

Ajanslara yansıyan bilgilere göre kar yağışıyla birlikte bazı bölgelerde ulaşımda aksamalar yaşandı.

Bayrampaşa’da yokuş aşağı bir sokakta, kaygan zemin nedeniyle kontrolünü kaybeden araçlar kazaya karıştı. Kaza anları güvenlik kameralarına yansıdı.

İSTANBUL’DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 80’E DAYANDI

Haftanın ilk iş gününde milyonlarca kişinin yola çıkmasıyla birlikte trafik yoğunluğu daha da arttı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik Haritası verilerine göre saat 08.15 itibarıyla:

Avrupa Yakası: %78

Anadolu Yakası: %85

İstanbul geneli: %80

Ana arterler ve bağlantı yollarında araçlar güçlükle ilerledi.

ŞEHİR GENELİNDE KAR MANZARALARI

Gece boyunca aralıksız süren kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Taksim Meydanı tamamen beyaza bürünürken, Fatih Vatan Caddesi’nde işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar yoğun kar altında yürümekte zorlandı.

İstanbul’da motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı mı?

Evet. İstanbul Valiliği, motokuryelerin trafiğe çıkışını ikinci bir talimata kadar yasakladı.

Ağır taşıtlar için de yasak var mı?

Evet. Ağır taşıtların trafiğe çıkışı da aynı kapsamda yasaklandı.

Yasak ne zamana kadar sürecek?

Yasağın süresi netleşmedi. Hava koşullarına göre yeni bir duyuru yapılması bekleniyor.

Motokuryeler ne zaman yeniden çalışabilecek?

Motokuryelerin trafiğe çıkışı, Valilik tarafından yapılacak ikinci bir açıklamayla netleşecek.