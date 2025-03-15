İstanbul'da motosiklet çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
Kaynak: AA
İstanbul Küçükçekmece'de motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 9 Mart'ta Küçükçekmece'de park halindeki motosikletin çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, 10 suç kaydı bulunan E.D'yi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Öte yandan, park halindeki motosikletin çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.