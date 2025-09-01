İstanbul'da motosiklet park alanları hakkında genelge: Bazı alanlara park etmek yasaklandı

İstanbul'da artan motosiklet ve motorlu bisiklet sayısı nedeniyle bazı kararlar alındı.

İstanbul Valisi Davut Gül'ün imzasıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 39 ilçe kaymakamlığı ve belediye başkanlıkları, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve İstanbul İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne genelge gönderildi.

Gönderilen genelgede, motosiklet ve motorlu bisikletlerin sayısının artmasıyla birlikte şehir içinde uygun park alanlarının belirlenmesi gerektiğini vurgulanarak yeni düzenlemelerin yapılacağı belirtildi.

Valilik açıklamasında, düzenlemenin 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 3194 Sayılı İmar Kanunu, Otopark Yönetmeliği ve 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerine dayandığı belirtildi.

Özellikle Otopark Yönetmeliği’nde yer alan, “Bütün otopark türlerinde otopark alanının %1’inden az olmamak üzere bisiklet ve motosiklet park yeri ayrılır” hükmüne dikkat çekildi.

"TRAFİK AKIŞINI ENGELLEMEYECEK PARK ALANLARI"

Valilik, ilgili belediyelerin motosiklet park alanlarını belirlemesi gerektiğini duyurdu. Bu park alanlarının trafik akışını engellemeyecek şekilde düzenlenmesi istendi.

Kaldırım, yaya yolu ve meydanlarda motosiklet parkı yapılmayacak. Trafiğe kapalı alanlara motosikletle giriş yasak olacak. Belirlenen alanlar dışında park yapan motosiklet sürücülerine yasal işlem uygulanacak.

"DENETİMLER ARTACAK"

Valilik, düzenlemenin uygulanmasının başta kaymakamlar olmak üzere sorumlu amirlerce takip edileceğini açıkladı. Denetimlerin kolluk ve zabıta birimlerince yapılacağı, uygulamada herhangi bir aksaklığa izin verilmeyeceği belirtildi.