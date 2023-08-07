İstanbul'da motosiklet sürücülerine yönelik asayiş uygulaması

İstanbul'da birçok noktada polis ekiplerince motosiklet sürücülerine yönelik sabit yol uygulaması yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerinde görevli polis ve bekçilerin katılımıyla başta Beşiktaş, Bağcılar, Bahçelievler, Esenyurt ve Ümraniye olmak üzere il genelinde uygulama gerçekleştirildi.

Uygulama noktalarında durdurulan motosikletlilerin evrakları kontrol edildi.

Sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapılıp üstleri arandı.